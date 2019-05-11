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機警找換店女東主 識破3500萬元匯款陷阱

2019-05-11 列印
　　旺角一名找換店女東主，險墮騙徒三千五百萬元騙案陷阱！

　　在全港經營多間找換店的一名女東主，早前接獲一名男子來電，對方要求將一批三千五百萬元款項匯至內地。昨午二時許，對方應約到女東主在砵蘭街的找換店傾談匯款事宜，但言談間女東主發現應約陌生漢有異，加以查問時，騙徒見事敗奪門逃去。警方接報調查後暫列求警調查及追緝疑人下落。

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