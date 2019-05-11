﻿中美貿戰挫博彩欲﻿ ﻿澳門賭廳盈利勁跌﻿

據新一期《東周刊》報道，澳門四月份賭收約二百三十六億元，按年下挫百分之八點三，創下近三年最大跌幅，主因是賭廳盈利大減，拖累整體賭收。據悉，在經營困難下，澳門博彩中介人准照（簡稱「廳主牌」），由一三年高峰期逾二百個，跌至現時僅餘九十九個。



消息指，受內地經濟因中美貿易戰影響，打擊豪客博彩意欲，以及超過八成賭廳不願承擔賭客賒數風險，紛紛轉用俗稱「做B仔」的抽佣經營模式，盈利比過往喪跌八成半，令廳主慨歎業務淪為雞肋。澳門賭場今年起全面禁煙，趕走不少煙民豪客，令賭廳生意雪上加霜。



最新一期《東周刊》報道，澳門博彩業在過去數月成績並不理想，一月份賭收較去年同期跌百分之五，中斷連升二十九個月的氣勢；二月雖然按年升百分之四點四，但遜於市場預期；三月份賭收再次錄得下跌；四月份賭收約二百三十六億元，按年挫百分之八點三，創下近三年最大跌幅。澳門博監局上周公佈資料顯示，賭收下跌與賭廳盈利大減有關。今年首季賭收約七百六十一億元，按季下跌百分之三點三，中場的收益佔三百八十九億，升百分之十六，但賭廳的收益三百七十二億元，較去年同期下跌百分之十三點四。



不做賒數生意減風險



有賭廳廳主向《東周刊》透露，業界正面對四大困局，令收入每況愈下，「去年中，不少美國企業擔心貿易戰加劇，提早向中國大量加單，令內地廠商、物流或採購等生意不跌反升；商家豬籠入水，來到澳門賭錢自然手鬆，所以賭廳生意未受影響。惟今年年初起，內地經濟的負面影響逐步浮現，中央雖然推出超過五萬億元人民幣的救市方案，但因中美貿易戰持續，商家們錢都用來周轉或傍身，以致專做內地豪客生意的澳門賭廳大受影響。」該廳主稱，雖然客源重要，但很多賭廳都不想以「簽marker」賒數給客人來豪賭，以免揹上大筆爛帳，故此紛紛變招，加倍依賴俗稱「做B仔」的抽佣模式經營，令賭廳盈利暴跌，變成食之無味、棄之可惜的雞肋。然而目前澳門超過八成賭廳，主要靠「做B仔」吊命。



該廳主續說：「B仔黨其實就是莊家，由有資金的撈家及疊碼仔組成，他們帶客到賭廳，實際與賭客對賭，賭廳則扮演出租賭枱的角色，從賭局中抽取佣金。假設殺了賭客一億元，B仔黨可以袋走五成利潤，另外博彩稅及博企又分走四千七百萬元，賭廳再扣除約七十萬元營運成本後，僅賺得二百三十萬元左右，比高峰期暴跌八成半。」如此營運模式下，賭廳受惠於B仔黨帶來客源，既可做到博企要求的每月轉碼數，又不用理會輸贏及壞帳，基本是封了蝕本門，但蠅頭小利，得個做字。



此外，澳門今年元旦日開始實行新控煙法，除了合資格吸煙室之外，所有賭場均全面禁煙。澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光早前召在記者會指，部份客人已因為此政策，轉移到東南亞周邊無禁煙令的賭場耍樂，成為賭收下跌其中一個原因。他坦言，內地相關政策對賭廳資金周轉絕對有影響，包括增加賭款交收難度、成本加重、需時亦較長，「以前賭客會透過香港戶口轉帳到澳門，但現時兩地金融機構為防洗黑錢，監管好嚴，必須詳細解釋大額款項轉帳的由來，偏偏多數豪客都不想賭博行為曝光，以致賭廳非常難做。」



澳門大學工商管理學院副教授蕭志成說，現時澳門賭廳的經營環境欠佳，正處於汰弱留強階段，難以預計何時才走出困局。但他指出，業界應該要徹底調整心態，「廳主抱怨『做B仔』賺得少，但又要依賴，無非是擔心客源及孭債問題。賭廳應該放棄以簽marker等賒數形式吸客，宜積極發掘一些可能賭得無咁大、但信貸紀錄良好及可持續的新客源，以優質服務和善用澳門非博彩旅遊娛樂的優勢吸引客人光顧。」



