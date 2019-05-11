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硬幣擲法庭保安 廣華女工判緩刑

2019-05-11 列印
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　　患抑鬱的廣華醫院前女工賴容(圖)，不滿高等法院在她入稟的民事案中處理不公，去年六月在法庭內向三名上訴庭法官投擲三枚硬幣，導致庭內女保安受驚。賴容受審後被裁定普通襲擊罪成立，判監十日，緩刑兩年。她昨親身到高院上訴，質疑「保安都驚，做乜保安啊？」，又謂事件源於法庭犯錯，「我咁樣發洩好合理啫」。法官最終以理據不足為由，開庭僅十五分鐘便駁回上訴。

　　賴容指擲幣無特定目標，並質疑「三個法官都未驚，保安就驚」。法官陳慶偉指出有疑點亦不一定合理，又舉例反問警員是否持槍就無所畏懼。控方陳辭時強調案件性質嚴重，賴容在庭內向法官擲幣，如同藐視法庭，本應即時入獄，緩刑已是寬大處理。陳官聽罷陳辭後即場駁回上訴。

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