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溫度計漏水銀 歷史博物館惹虛驚

2019-05-11 列印
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　　昨晨十時許，尖沙咀漆咸道南香港歷史博物館停車場，驚現含毒水銀。警方接停車場職員報警，指垃圾堆中地上發現懷疑水銀液體。消防員與環保署派員到場，發現地上水銀長約五厘米，事後消防員以沙吸收，再放膠袋轉交環保署處理。警方初步調查後，懷疑有貨車運走垃圾時，意外遺下折斷探熱針流出水銀惹起恐慌。

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