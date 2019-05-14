﻿兩天銷毀6000豬隻 豬瘟大屠殺今完成 鮮肉料下周復供

本地生豬行業與當局達成包括二千萬元賠償等共識後，食環署昨日正式撲殺滯留在上水屠房感染了非洲豬瘟的生豬，署方人員以電殛殺豬後，以黑膠袋包裏屍體，再分批運往堆填區。昨日行動已撲殺半數即三千頭豬，餘下今天會予銷毀，業界預期上水屠房經全面消毒後，生豬供應最快可望下周一恢復。



本港發現首宗非洲豬瘟個案，上水屠房昨日起分批銷毀場內活豬。昨日九時許，大批穿防護衣物、帶口罩的食環署人員分批到達上水屠房，多輛夾斗車陸續駛到，準備載走豬隻屍體。整個上午，署方人員先進行部署工作，包括與生豬買手逐一核實生豬數目，以便日後賠償。



撲殺行動下午約一時展開，食環署人員分批將豬隻送往屠宰區，將電線駁在豬隻身上，然後以高壓電將之殛死，再用大型黑膠袋裝載。下午三時許，首批豬屍由夾斗車盛載，運往打鼓嶺堆填區埋葬。



電擊殺豬 屍送堆填區



據生豬業人士表示，署方採用的撲殺方法與平日屠宰生豬的方式大同小異，是較人道的方式。他續稱，上水屠房共積存六千頭豬，署方昨天先撲殺一半，餘下的三千頭今日銷毀。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅昨日出席電台節目表示，今次同意銷毀六千頭生豬是逼於無奈的做法，他們希望當局改變全面銷毀豬隻的做法：「一批豬證實受感染（非洲豬瘟），附近豬欄嘅豬亦應該銷毀；但其他豬欄嘅豬就應該再覆檢，證實受感染先至殺死。」今次撲殺行動完成後，他表示將與當局再討論日後處理方法。



市價賠償涉2000萬元



許說，就今次豬瘟事件，當局同意向業界作出「市價賠償」，估計金額涉及二千萬元。據悉，所謂市價，內地豬每頭賠償二千五百至二千八百元，本地黑毛豬則每頭最高達五千元。



至於生豬何時恢復供應，許表示，按程序計算，最快可望七日後、即下周一恢復供應，屆時肉價會保持在發生豬瘟前的價格：「亦有可能會低一啲，希望吸引市民重新食豬肉。」



非洲豬瘟侵襲上水屠房，私人擁有的荃灣屠房亦受影響停止運作，活豬活牛因此暫停屠宰，鮮豬肉及鮮牛肉全面停售，不少市民因此搶購冰鮮或急凍豬牛肉。



九龍城街市經營豬肉檔的鄭女士預料，未來一周都無法開檔，料損失超過十萬元。姓陳的主婦表示昨日很多人到凍肉店搶購：「好像鬥搶咁，我都買啲凍肉儲定貨。」有凍肉檔主透露，生意較平日多出約三成。