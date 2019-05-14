﻿中國反擊加美貨關稅 美股中段瀉逾700點

中美貿易戰進一步升溫！繼美國將二千億美元中國貨關稅調高百分之二十五後，中國昨日傍晚作出反擊，宣佈今年六月一日起，調高六百億美元的進口美國貨品的關稅，稅率增至百分之十至二十五不等。



加徵10%至25%不等



中國反擊的消息昨晚一出，美國股市開市即大幅下挫超過五百點，中段進一步下挫，杜指報二五二三九點，跌七百零二點；納指則報七六三七點，跌二百七十九點。歐洲股市亦之善足陳，德國DAX指數收市報一一八七六點，跌一百八十三；法國CAC指數收市報五二六二點，跌六十四點。



《人民日報》網上版昨晚八時四十五分發播消息，國務院關稅稅則委員會決定，自今年六月一日零時起，對已實施加徵關稅的六百億美元清單美國商品中的部份，提高加徵關稅稅率，分別為百分之二十五、百分之二十及百分之十關稅。對之前加徵百分之五關稅的商品，仍繼續加徵百分之五關稅。



報道續稱，今年五月九日，美國政府宣佈對從中國進口的二千億美元清單商品加徵的關稅稅率，由百分之十提高到二十五。美方上述措施導致中美經貿摩擦升級，違背中美雙方通過磋商解決貿易分歧的共識，損害雙方利益，不符合國際社會的普遍期待。為捍衛多邊貿易體制，捍衛自身合法權益，中方不得不對原產於美國的部份進口商品調整加徵關稅措施。中方調整加徵關稅措施，是對美方單邊主義、貿易保護主義的回應。中方希望，美方回到雙邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。



美國總統特朗普日前在Twitter推文指責中國在貿易談判中出爾反爾，決定調高從中國進口的二千億美元貨品的關稅。特朗普周一又在Twitter警告：「中國不應該報復，只會變得更糟糕！」



美國商貿部擬短期內公佈對另外三千多億美元的中國商品加徵關稅，企圖向中國施壓，增加談判籌碼，卻換來中國反擊。