墮入﻿夾公仔機「騙局﻿」﻿ 逾百人投資涉款3000萬﻿

逾百市民稱疑墮「夾公仔機投資陷阱」，涉款高達三千萬元。有苦主稱早前以每部八萬五千至十萬元的價格購買夾公仔機，以圖換取每月一萬元回報，豈料部份投資者每月僅獲十元。苦主聲稱是受網絡紅人游說而投資，實際上連夾公仔機擺放在何處也不知道，目前正透過政黨協助追討損失。



民主黨聯同十多名疑墮入陷阱的苦主昨日召開記者會，講述懷疑受騙經過。據悉，大部份事主去年接觸網絡紅人「火燎森」，有人曾大肆推銷比特幣掘礦機等新概念投資方法而一度成為網紅。化名「A」的男苦主不諱言正因對方是大紅人，故相信對方的推介，以為購買夾公仔機，由另一間公司負責管理營運，便可每月穩袋約一萬元的回報。



據悉，整個投資計劃被包裝成跨地域的網上遊戲平台，玩家可利用手機App遙控夾公仔機的機械臂，如成功夾取，獎品會包括比特幣等。同時，網絡紅人聲稱若買入夾公仔機將可附帶「未來的投資優先機會，苦主相信會有極高潛力和投資回報。



聲稱萬元回報 實得十元



化名「B」的女苦主稱，她作出投資後不久，夾公仔遊戲的App便告下架，她企圖利用手機查看收入，卻發現回報極低，感到「愈來愈渺茫，很失望，我的錢都付諸流水了。」據知，原來聲稱每月可高達一萬元的回報，實際上部份苦主每月實際收益僅得十元，由於他們連自己購入的夾公仔機擺放在何處也不知道，唯有向政黨求助。



民主黨袁海文表示，他們自去年十一月起，陸續收到逾百名市民投訴，表示被游說以每部八萬五千至十萬元購買夾公仔機，涉及總金額高達三千萬元。袁稱，約三十名事主發覺懷疑受騙後，已報警求助；亦由於事件涉及「集體投資計劃」，不排除向證監會求助。本報昨嘗試接觸該名網絡紅人，但其手機一直無人接聽。



警方表示，自去年十一月至今共接獲四十二人報案，列作「求警調查」，由旺角警區重案組人員跟進，暫時未有人被捕。



