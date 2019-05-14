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何君堯報案指涂謹申郭榮鏗偽造文書

2019-05-14 列印
　　立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會鬧出雙胞胎，建制派議員何君堯前晚報案，質疑民主黨涂謹申冒稱為修訂《逃犯條例》法案委員會主席，並發出文件，其電郵及文件的格式與秘書處相若，涉嫌使用虛假文書，又表示有關文件指公民黨郭榮鏗當選為法案委員會副主席，質疑兩人共同干犯串謀偽造的罪行。警方將案件列作「求警調查」處理。

　　另外，上周六的立法會《逃犯條例》法案委員會場面混亂，混亂期間新民主同盟范國威需送院留醫。他出院後，昨日到警察總部報警，控告民建聯何俊賢普通襲擊。何俊賢則回應將全力配合警方調查。

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