  • 2019年5月14日 星期二
  • 29º
  • 76%
熱門： WhatsApp逃犯條例DSE曾蔭權非洲豬瘟

日報新聞 > 港聞

「火炬」反飛車　大帽山截六鐵騎

2019-05-14 列印
　　警方繼續打擊非法賽車行動，新界北總區交通部執行及管制組人員，昨晨十時，在區內進行代號「火炬」的反超速行動。行動中人員在大帽山荃錦公路一帶發現六輛電單車高速行駛，隨即截停調查，發現該六輛電單車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。另外，人員以數碼雷達偵測到一百零九輛車輛懷疑超速駕駛，稍後將向有關司機發出告票。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd