  • 2019年5月14日 星期二
  • 29º
  • 76%
熱門： WhatsApp逃犯條例DSE曾蔭權非洲豬瘟

日報新聞 > 港聞

GUCCI三職員染麻疹　稱曾接種疫苗

2019-05-14 列印
　　尖沙咀海港城的名店GUCCI爆發麻疹！衞生署衞生防護中心證實有三名GUCCI員工受感染。第一宗個案涉及一名三十歲男子，他於潛伏期內沒有外遊，於病毒傳染期內曾前往日本；第二宗個案涉及一名二十五歲女子，她於潛伏期內沒有外遊，於病毒傳染期內曾前往深圳；第三宗個案涉及另一名二十五歲女子，她於潛伏期內曾往澳門，於病毒傳染期內沒有外遊。

　　根據三名病人提供的資料，所有病人情況穩定，並報稱曾接種麻疹疫苗。他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。他們的家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

　　海港城回應指，該租戶位於廣東道的一間店舖及海洋中心的辦公室已封閉，正徹底消毒並加強整個商場清潔。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd