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鹹水管爆裂噴30米高水柱

2019-05-14 列印
■大量鹹水及沙泥湧出，噴出約三十米高水柱。
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　　　　觀塘道近創紀之城一期與巧明里交界行人路，昨早七時發生地底水管爆裂，一條直徑四百五十毫米的地底鹹水管突然爆裂，大量鹹水及沙泥湧出，噴出約三十米高水柱，導致西行慢線馬路輕微水浸，路過車輛均要慢駛，有途人經過更要撐傘而行。

　　報警後警員到場暫時封閉慢線，水務署接通知派員到場關水掣搶修，但附近樓宇鹹水服務未受影響。
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