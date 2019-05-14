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創辦寶福山 「殯儀大亨」馮成辭世

2019-05-14 列印
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　　沙田寶福山董事總經理馮成（見圖）本月八日逝世，將於六月一日設靈。殯儀大亨馮成，在九十年代以逾三億元買入沙田寶福山地段，提供私人骨灰龕位及殮葬服務，而為人熟悉。

　　有報道指馮成於五四年六月出生於珠海，曾在澳門讀書，七一年由大鵬灣來港，八十年代以鐘錶生意發跡。九十年代他以逾三億元購入沙田的寶福山地段，創立寶福山。而九二年再以逾九千萬投地，並建立新界第一間殯儀館－寶福紀念館。

　　馮成於九十年代曾多番支援大型事故的殯儀服務，包括九一年維也納航空公司在泰國發生空難，其親自帶隊飛往現場提供服務；九四年蘭桂坊人踩人意外，他亦請法師到場超度亡魂；而九六年的八仙嶺山火後，也於寶福山設「尊師亭」，以悼死者。

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