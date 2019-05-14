在堪輿學中除了地理外巒的影響尤為重要，這是陰陽二宅的基因，亦即是丁財貴壽彰顯的程度，簡單來說發得有多大，便是外巒和受龍氣的影響，而學理雖多但算統一，各門各派的出入不多，甚至可以參考互用。但在二宅的方向角度和外巒的呼應，和何時興替，即是方位角度和時間性便有很多不同學派的立論。這就要找到真正的有功力的地師，才能做到有效的風水佈局剪裁。 當去到時間性的周期，大抵各門派亦都統一在兩個大框架上，天卦地運的二元八運，和天卦天運的三元九運，這個在拙作《五里山》一書已清楚解說，實則兩者都要用到，視乎要求甚麼，所以絕不能排他。在二元八運和三元九運的周期同是一百八十年。但在風水的周期上一百八十...

2019-05-14