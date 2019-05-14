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﻿與友人爭執﻿﻿男子被打傷﻿

2019-05-14 列印
■受傷男子送院治理。
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　　昨凌晨四時許，警方接獲一名二十八歲姓陳男子報案，指在黃大仙鳳德商場對開被人打傷。警員聞訊到場，在龍蟠街與鳳德道交界發現陳，以及其兩名分別二十五歲姓馬及二十八歲姓劉友人。

　　警員將三人截停調查後，懷疑事主早前因瑣事問題與馬及劉兩人發生口角後，遭人揮拳毆打，致頭面、耳、嘴、手臂及背部多處受傷；警員遂以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕馬及劉，並帶署進一步調查，傷者則獲送院，治療後無大礙。

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