消委會揭廣東話面試「出術」 外傭貨不對辦 中介拒退款

外傭已經成為很多香港家庭不可缺少的一員，惟外傭中介公司良莠不齊。消委會昨日公佈，有中介公司在視像會議面試過程中造假，透過翻譯向女傭「通水」，幫助女傭扮懂得廣東話。另外，中介所謂的「百分百退款」，亦受到很多條件細則限制，對市民極不公道；外傭僱主組織坦言有關情況普遍。



消委會去年共收到二百宗有關外傭中介公司的投訴，問題最多涉及服務質素，其次是涉及「百分百退款」保證，實際上即使貨不對辦，甚至外傭無到職，都極難退款。



投訴人譚先生經中介公司聘請印傭，介紹寫明懂廣東話，事主透過視像會議面試印傭，她亦能以廣東話對答，遂即時聘用。惟女傭履新，卻被發現完全不懂廣東話，女傭最終承認視像面試時有人在鏡頭後以顯示屏「通水」。



除服務質素外，最多人投訴的是中介所謂的「百分百退款」，實際執行極難。有個案的條款訂明，即使女傭來港簽證失敗，也可百分百退款；實際上，客戶須證明該女傭在其他中介公司成功簽證，才可獲得退款。



香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，中介面試時幫女傭「出貓」，甚至偽做文件都相當普遍：「中介畀我前僱主嘅手機號碼，我即場打通，原來係中介公司職員假扮，仲畀我當場發現。我又見過中介提供嘅前僱主推薦信，內容有疑點，最終女傭親口承認係中介偽造文件。」



徐曉彤提醒市民，光顧中介有四大貼士，一：找有親友光顧過有好評的；二：找有領事館發出的「外傭中介公司牌照」，可上相關領事館網站，或中介公司店面均會貼出，「若領事館收到太多該中介的投訴，可能會被除牌。」；三：光顧前先問清楚何種情況下才可退款；四：全港約有二十個外傭關注組織，可上有關網站了解被點名批評的「黑中介」。



面試宜多問處境測試



至於與外傭面試的技巧，徐建議多問一些實際處境問題，例如，嬰兒嘔奶要如何處理？「一來可以實際測試佢嘅廣東話或者英語程度；二來，如果佢無湊過BB，單靠出貓好容易穿崩。」