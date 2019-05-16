中聯辦：是落實《基本法》應有之義 張曉明：修訂《逃犯例》合理合法

國務院港澳辦及中聯辦昨日先後開腔力撐《逃犯條例》修訂。港澳辦主任張曉明表明，修例是必要、恰當、合理合法、不必多慮。中聯辦則明言，修例有法理依據及逼切需要，是落實《基本法》的應有之義。中聯辦期望社會各界能夠理解港府的努力，抵制「別有用心的『蠱惑謠言』和『人為製造的恐慌』」。



港澳辦主任張曉明昨日與民主思路代表團會面時表達對修例看法，直言「修例是必要、恰當、合理合法、不必多慮」，同時表明處理相關議題須要把握三點「守護法治和公義」、「回歸理性和專業」、「尊重事實和一國兩制下國家的一制」。與張曉明見面的民主思路召集人湯家驊會後指，張曉明有就「港人港審」表達意見，並引述張曉明說做法不是完全符合法律原則，甚至不是完全符合香港普通法制度，但明言雙方未有就此深入討論。



湯家驊又引述張曉明特別提到，是次修例涉及中央與香港的關係，而「一國兩制精髓，在於互相尊重，同埋互相理解」，「（張曉明）個人會尊重香港司法體制，香港司法管轄權，香港司法制度，依法處理任何移交移交申請，亦都勸喻香港人毋須過分擔憂。」他最後又引述張曉明指，在修例上「中央和港府要多做爭取港人信任的工作」。



中聯辦昨日同樣就《逃犯條例》修例表態。中聯辦發稿表示，中聯辦主任王志民（圖）前天主持召開中聯辦領導班子會議，傳達學習中共總書記習近平在全國公安工作會議上的重要講話。出席者還包括外交部駐港特派員謝鋒、解放軍駐港部隊政委蔡永中和多位駐港中資企業負責人。



港回歸至今未向內地交犯



會議指出，近期港府提出修訂《逃犯條例》的建議，是「既有法理依據又有現實逼切需要」，中聯辦引述《基本法》第九十五條指，「香港特區可與中國內地，澳門、台灣地區司法機關通過協商，依法建立聯繫和相互提供司法協助。」中聯辦又指，香港回歸以來，內地公安機關克服法律障礙，已向香港移交二百六十餘名犯罪嫌疑人，惟香港回歸至今，卻未曾有一例。



中聯辦重申，修例可以建立區際間的司法協助關係，是落實《基本法》的應有之義，更是維護香港法治核心價值和鞏固提升香港良好法治形象的重要舉措、應有作為。修訂條例可以為受害者伸張正義，堵塞現有法律漏洞。



中聯辦最後表明，堅信香港社會各界一定能夠充分理解特區政府的擔當和努力，而「香港廣大市民一定能夠在了解事實『真相、真情、真理』中，拒絕和抵制別有用心的『蠱惑謠言』和『人為製造的恐慌』。」中聯辦又提到「四點相信」，直言期望市民「相信自己的獨立見解和判斷，相信香港特區政府和法院法庭對法治的堅守，相信我們國家在全面依法治國戰略布局引領下的司法公正和巨大進步，相信香港社會各界和廣大市民一定會以實際行動支持打擊跨境犯罪、珍惜和維護香港」，期望各界共同促進社會公平正義，共同維護香港的法治核心價值，不斷提升香港法治形象。