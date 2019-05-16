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煽惑集結罪成 吳文遠表明上訴

2019-05-16 列印
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　　社民連主席吳文遠（見圖）、大專政改關注組成員葉志衍及盧德昌、人民力量成員周樹榮等九人，於二○一六年十一月參與「反釋法」遊行後，涉嫌在中聯辦門外衝擊警方防線，事後被控非法集結、煽惑他人擾亂公眾秩序、襲警等罪。隨著香港眾志前常委林淳軒及香港眾志主席林朗彥認罪後，餘下七人否認所有控罪。案件昨在西九龍裁判法院裁決，吳文遠被裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪名成立，除了周樹榮外，其餘五名被告均被裁定參與非法集會、阻差辦公等罪名成立。吳文遠昨日亦表明會就控罪提出上訴。

　　七名被告依次為吳文遠、葉志衍、陳文威、盧德昌、周樹榮、周嘉發、鄭沛倫，介乎二十四至六十七歲，他們共面對八項控罪。林淳軒及林朗彥早在開審前已分別承認一項煽惑他人擾亂公眾秩序罪，以及一項參與非法集結罪。

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