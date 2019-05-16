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僅11.2萬人獲派錢 職津處30員工離職

2019-05-16 列印
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　　政府推行派四千元的「關愛共享計劃」上月底截止，由在職家庭津貼辦事處（職津處）負責、預計耗用三億元行政費和聘用七百多名非公務員合約員工處理有關工作。不過，有指已有三十名員工爆離職潮。

　　財經事務及庫務局長劉怡翔回應立法會議員書面質詢時表示，截至上周五，職津處已向約三百三十九萬宗申請發出確認，並就約十一萬二千宗成功申請個案發放款額或現金支票；而職津處為計劃聘用的七百名員工中，至今已有三十名員工離職。對於有報道指有員工每人每日要輸入二百多份資料，有部份員工疑不堪工作壓力，爆離職潮，職津處對此回應，沒有要求員工每日完成指定工作量，並不清楚員工離職的原因；又指，會不時審視人手及員工的需求，如需要將會增聘人手。對於推行計劃令市民有不滿，政府深表歉意，指已不斷改善，方便市民申請和領取款項。

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