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美股中段升152點

2019-05-16 列印
　　美國周三股市靠穩，杜指中段報二五六七九點，升一百五十二點；納指則報七八二二點，升八十七點。滙控美國預託證券價格見六十六點九四港元，升零點二四港元；騰訊則見三百六十一點○九港元，跌十二點九一港元。紐約期金報每盎司一千二百九十六點九美元，升零點六美元；紐約期油則報每桶六十二點一二美元，升零點三四美元。
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