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律政司不提覆核 佔中八人刑期

2019-05-16 列印
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　　佔中三子戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人，被控在佔領運動中，就煽惑公眾妨擾等共六項罪名，九人分別裁定就一項及兩項罪名成立。戴耀廷、陳健民、黃浩銘和邵家臻被判入獄八至十六個月，朱耀明獲判緩刑，張秀賢則被判接受社會服務令、鍾耀華和李永達各被判監八個月緩刑兩年。公民黨立法會議員陳淑莊則因腦部病情，法官延後判刑，近日她已完成手術。律政司指，經考慮後，決定不就八人刑期申請覆核。

　　律政司表示，本月九日收到戴耀廷、陳健民、朱耀明、邵家臻、張秀賢及黃浩銘，就定罪及刑期提出上訴的上訴通知書，考慮案中所有情況以及《檢控守則》的原則後，認為並沒有足夠法律基礎支持所判刑罰是明顯不足或原則上錯誤，故沒有充份理由申請覆核刑期。律政司現決定不就其中八人刑期申請覆核。

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