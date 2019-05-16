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中年婦食野生菇中毒

2019-05-16 列印
　　衞生署衞生防護中心調查一宗進食野生菇類後引致食物中毒的懷疑個案，個案涉及一名五十三歲的女病人，她於周一（十三日）在家進食野生菇類約十三小時後，出現腹痛、嘔吐和腹瀉，昨到伊利沙伯醫院急症室求醫，在深切治療部（ICU）接受治療後，目前情況穩定。

　　初步調查顯示，女患者在西貢馬游塘路邊採摘所進食的野生菇類。

　　防護中心呼籲市民切勿採摘野生菇類進食，指進食菇類引致的食物中毒，可能導致幻覺和肝衰竭，嚴重更可能致命。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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