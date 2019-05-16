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官指證人口供有商榷餘地 ﻿前區議員助理涉騙薪津﻿﻿上訴得直﻿

2019-05-16 列印
■被告梁偉倫。
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　　黃大仙區議員陳炎光前兼職男助理梁偉倫涉嫌於二○一一至二○一六年間，與區議員串通以虛假文件詐騙民政事務總署共三十五萬港元津貼，案件經審理後裁定梁一項串謀詐騙罪成立，判監十八個月，梁就定罪及判刑提出上訴。高等法院沈小民暫委法官指裁判官接受證人口供的理據有商榷的餘地，並指事件存在很多不同的可能性，當中不一定涉及刑事成份，故最終判梁上訴得直，一併撤銷定罪及刑罰。

　　沈小民暫委法官在判詞中指出，案件涉嫌涉及區議員串通其助理在四年零九個月期間透過每月向政府提交虛假文書，來申領實報實銷的營運開支，以騙取政府三十五萬元。但法官考慮到事件有很多不確定性，例如梁可能是誇大薪金後把多餘的款項據為己有或與別人攤分，又可能是梁與區議員確實把合約上的金額為他的月薪。而梁收到月薪後如何處理金錢則是他個人的事與詐騙無關，而眾多可能性當中不一定涉及刑事成份。

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