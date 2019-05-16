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警方「飛盾」行動 票控481超速司機

2019-05-16 列印
■警方扣留了十四輛涉改裝私家車。
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　　警方交通部於上周五至前日連續五天，在新界南總區進行代號「飛盾」的反超速駕駛行動，行動中共向四百八十一輛超速車輛司機進行票控。人員同時行動期間，在區內主要幹道設置路障檢查車輛，發現十四輛私家車和二十一輛電單車機件及結構有問題，懷疑非法改裝，全部拖走扣查待驗。警方不排除稍後會向有關司機發出告票或以傳票方式檢控。

　　警方呼籲各駕駛人士，超速駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

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