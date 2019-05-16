  • 2019年5月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 薛家燕歐陽震華逃犯條例公務員薪酬飲茶

日報新聞 > 港聞

聖保祿醫院病人被誤切脾臟

2019-05-16 列印
　　衛生署表示，於三月二十七日收到一間私家醫院呈報醫療風險警示事件，一名五十七歲女病人於三月二十五日接受腎腫瘤手術期間，脾臟被切除。據悉，涉事醫院為聖保祿醫院。

　　衛生署表示，在審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》或《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求，而導致涉及的事件。

  對於該名涉事的外科醫生的專業表現，衛生署已指示醫院把個案提交其醫學顧問委員會審視。

　　衛生署在接獲通報後隨即跟進，並要求院方於四星期內提交調查報告。院方已向衛生署提交調查報告，事件為本港今年首宗私家醫院嚴重醫療事故。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd