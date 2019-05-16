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上層企滿客九巴照開 網民斥危險

2019-05-16 列印
　　有網民在社交網站發文及分享相片，指前晚七時許，與家人乘搭開往馬鞍山的81C巴士，據其目測，期間有約二十人站在巴士上層走廊，「轉彎時車身非常傾側」但車長仍繼續行駛。網民和其他乘客一度擔心行車安全，向車長反映，惟對方沒有回應，該網民聲稱寧願偕家人落車轉乘另一班車。

　　有網民留言，直斥車長的危險行為，指「咁都唔理，咁危險」。九巴回覆表示已作出跟進調查，並嚴肅處理，會對車長採取適當紀律處分。九巴一向有為車長提供指引，並已再次提醒車長，要加倍留意上層乘客情況。

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