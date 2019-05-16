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單親父疏忽照顧子女遭訓斥

2019-05-16 列印
　　育有三名九至十四歲子女的失業單親父親，去年十二月十九日留下一百元給子女，便到深圳會女友，在深圳逗留三天後才返港，由於幼子遲上學，社工查問下才知悉其父親不在港，男童一天未有進食，社工家訪更揭發長女發高燒，即將三姊弟送院檢查，社工「call爆」其父親不果，遂決定報警。該名依靠綜援維生的五十二歲單親父昨在九龍城裁判法院承認三項虐兒罪名後，辯稱自己本打算即日回港，但因女友發燒而留下照顧她，主任裁判官吳蕙芳即直斥被告，「三個係你親生仔女，你反而唔照顧，去照顧個成年人，個女人自己唔識睇醫生㗎」。

  吳官將案件押後至下月十一日以候被告的感化及驗尿報告始判刑。

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