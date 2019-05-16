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深水埗公園地盤遭縱火 警緝兩狂徒

2019-05-16 列印
■深水埗公園發生縱火案，警方到場調查。
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　　深水埗公園重建地盤有縱火狂徒出沒，前日清晨及昨凌晨先後發生縱火案，地盤一批水馬、紗網、馬桶蓋及廁紙被人縱火焚毀，保安員發現報警，消防到場迅速撲滅火警，幸火警中無人受傷。

　　有保安員表示，昨日案發後發現兩名男子匆匆離開地盤向九江街逃去，懷疑與案有關，警方事後翻看附近閉路電視錄影追緝狂徒歸案。

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