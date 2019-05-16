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港島交通日發出1450張「牛肉乾」

2019-05-16 列印
　　警方前日在港島總區舉行交通日，透過執法行動，提高市民的道路安全意識。行動中出動逾三百名交通部人員，在港島區多個交通黑點採取執法行動，共發出一千四百五十張定額罰款告票和五十六張傳票；其中一千二百六十五張定額罰款告票涉及違例泊車，餘下則涉及其他交通違例事項。

　　根據警方統計數字，今年首四個月，港島區共發生九百二十四宗涉及有人受傷的交通意外，當中導致二百七十五名行人受傷。

　　警方表示，會繼續定期採取適當的執法行動，以確保道路安全。

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