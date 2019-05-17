﻿「無息貸款」騙局 訛稱教贏錢 濠江疊碼仔網上釣港水魚

澳門賭業近期風光不再，部份「疊碼仔」為增加高利貸生意，紛紛在本港推出「無本生利」計劃，稱可借出數萬元賭場「泥碼」，由賭博專家陪同下注百家樂，揚言可輕易贏錢返港，即使輸光也可分期免息還款。知情者透露，所謂專家其實也是「疊碼仔」，免息也是騙局，大部份借「泥碼」的賭徒最終愈輸愈多，被押返港償還高昂利息和本金。



近期網絡湧現多個貸款廣告，當中包括「畀個機會你，無本生利，（借）一至二萬起！」「貸款+快錢：賭廳無息貸款！」，聲稱可免息借款賭博，記者以財困人士身份聯絡兩名借款人，對方均賣力推介借「泥碼」（編按：限於賭場使用，不能兌回現金的籌碼）「過大海」賭錢穩贏方案。



通過手機招徠設局



自稱與澳門個別賭廳有合作的陳小姐，通過手機社交程式表示，她可安排免息借貸五萬元，扣除百分之十手續費後，實際可獲四萬五千元「泥碼」，並贈送免費船票，待抵達澳門進入賭廳，會有精通賭博的專家陪同，依據百家樂賭桌旁的賭局結果顯示屏，分析莊或閒勝出情況，再提供下注建議，若不貪心容易贏錢，「建議用五萬元（賭本）博一至三萬元（盈利）！」



陳小姐強調，賭廳無息貸款推出半年，七成人順利贏錢，扣除兩成派彩金額予專家後，眾人分別獲利五千至十萬元不等，若不幸輸光，可以分十期還款，每月五千元。記者表示有興趣借款後，她即要求提交包括住址證明、工作地址、電話及證明等個人資料，「今晚就可以貸款，會有人在（澳門）碼頭接你去賭廳！」



記者其後聯絡另一提供貸款者Jay，發現同樣有人可免息借出「泥碼」，也有專人陪同到澳門賭場下注百家樂，亦稱贏錢機會甚大，不久更發送顯示大疊千元鈔票的影片作證：「呢個（客人）上星期，攞十五萬，贏咗十萬囉！」



賭輸錢返港再借貴利



借泥碼、免利息及穩贏錢，聽罷看似吸引，曾在澳門賭場工作的港人阿曦透露，近年內地賭客大減，不少「疊碼仔」收入下跌，疑有人為開拓放貸財路，以「無本生利」計劃哄騙港人，當中所謂免息是謊言，其實是年息逾六十厘的非法高利貸，至於陪賭專家，根本就是「疊碼仔」，教路下注通常亂來，「最好你輸晒，挾持返香港，借五萬追債廿萬！」