涉串謀詐騙遭廉署起訴曹貴子准以70萬元保釋

康宏環球前董事曹貴子涉嫌串謀康宏兩名前執董，詐騙聯交所及康宏董事局、股東和投資者，導致康宏的附屬公司以逾八千九百萬元，收購其持有的一間投資公司、即信盈國際投資有限公司。曹昨被廉政公署落案起訴一項串謀詐騙罪，案件在東區裁判法院提堂。曹暫時毋須答辯，案件押後至七月二十四日以索取法律意見。控方不反對被告保釋申請，但表明不可離港及接觸控方證人。但辯方資深大律師表示曹本月往澳洲處理移民事宜，申請離港數天。最終裁判官批准曹本月可離港四天，除原有二十萬保釋金外，多加五十萬作為外遊擔保金。



五十五歲被告曹貴子，報稱商人，他為康宏環球控股有限公司（康宏）前董事，現被控一項串謀詐騙罪。法庭書記用英文讀出控罪，在犯人欄內的穿著深色西裝「官仔骨骨」的曹貴子表現平靜回應「understand」。在辯方陳辭時他亦神情專注，偶爾露出微笑。



促使康宏以8900萬收購信盈



控罪指，曹貴子於一六年四月一日至一七年十二月七日期間，與另外兩人、應為康宏的執行董事Chan Lai Yee， Christie（陳麗兒）及Tan Ye Kai， Byron（陳毅凱）串謀詐騙聯交所、康宏環球的董事局、股東及投資者。即意圖隱瞞自己是康宏環球的主要股東、康宏收購信盈國際是一宗關連交易，致康宏於一六年九月在沒有召開必要的公司會議、或符合聯交所證券上市規則的情況下，收購了信盈國際。



上述提列的交易收購價逾八千九百萬元，被告因此從康宏財務收取共逾五千七百萬元，並毋須進一步向該兩個基金投放約一千六百二十萬元的資金。



廉署指，曹貴子案發時擔任康宏實質或影子董事，對公司營運直接或間接施加重大的影響；而他亦是康宏環球的主要股東，持有該公司百分之五十的股份。



曹於一六年四月向康宏介紹信盈國際的收購計劃，表示該公司從事資產投資及提供顧問服務，其主要資產是在兩個投資基金的權益，並需要持續投放資金。但曹於案發時持有信盈國際超過一半的股份。



曹與康宏環球其他高層人員於五個月後，令到康宏財務以共逾八千九百萬元收購信盈國際。



