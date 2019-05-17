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美股中段升281點

2019-05-17 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二五九二九點，升二百八十一點；納指則報七九三八點，升一百一十六點。滙控美國預託證券價格見六十六點四二港元，升零點三二港元；騰訊則見三百七十點四七港元，升四點八九港元。紐約期金報每盎司一千二百八十五點四美元，跌十二點四美元；紐約期油則報每桶六十三點二五美元，升一點二三美元。
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