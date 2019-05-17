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尖沙咀店舖涉售賣 水銀超標美白霜

2019-05-17 列印
■被禁制出售的一款含過量水銀的美白霜。
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　　海關早前從尖沙咀一店舖購入的美白霜被驗出含有過量水銀，關員昨日採取行動，在該店舖及進口商位於元朗的貨倉，檢走共四百二十九盒同款美白霜，並向他們發出禁制出售通知書。

　　根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口不符合安全規定的消費品，首次定罪，最高刑罰是監禁一年和罰款十萬元，其後每次定罪最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

　　海關呼籲商戶遵從《條例》的規定，而市民亦不應購買或使用成份或來源不明的美白霜。

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