﻿中聯辦邀人大政協會議﻿ ﻿料談《逃犯例》修訂﻿

中聯辦今日將與港區人大政協舉行「重要事項」會議。人大代表田北辰引述中聯辦的說話是有「重要事項」，估計是向港區人大政協就《逃犯條例》修訂案作出指示。



有建制派「班長」之稱的港區人大代表廖長江昨日證實，中聯辦一周前邀請他今午出席工作會議；但他因事未能赴會。他說，中聯辦不時邀請人大代表和政協委員開會，有時會有官員和學者講解議題。



不過，同為人大代表的實政圓桌立會議員田北辰卻說，中聯辦表示會有重要指示，相信將就《逃犯條例》修訂案與人大和政協會晤，他會找機會向中聯辦官員表達自己的方案，即是先修例處理台灣殺人案，再引入「港人港審」。



獲邀的還包括人大常委譚耀宗、人大代表黃友嘉和王庭聰，他們均表示會出席會議。馬逢國則因出席立法會內會和財會，未能赴會。另全國政協委員，包括保安局前局長黎棟國、警務處前處長曾偉雄及港台經濟文化合作協進會主席李大壯，因不在港未能出席。



林鄭強調不撤回修訂



另方面，對撤回《逃犯條例》修訂案呼聲日高，正在廣州的特首林鄭月娥重申不會撤回。她說，作為香港行政長官，看到法例有問題便需要提出，今次修例的目標是台灣殺人案，為彰顯公義，也為堵塞制度漏洞。



她說，自回歸以來香港從未有個案移交逃犯，因此今次修訂也有助完善落實一國兩制，中央對此表態也很合理，不存在「死任務」的質疑。對於大律師公會十二名現任和前任主席發聲明質疑修例，她說，政府有大量法律專家，律政司司長和保安局局長也解釋了修訂的法理基礎。至於有否向中聯辦和港澳辦解釋社會對修例的爭議，她表示中央駐港機構每日都看很多報道，接觸很多人，不需要她特別告知香港的情況。



她說，某些非建制派議員阻撓有關工作，引發上周在立法會發生全港市民都不願看到的場面，她希望非建制派議員能夠回心轉意，履行憲制責任，盡快審議相關修訂。



