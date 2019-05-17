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廣東允供應三跑海砂

2019-05-17 列印
　　赴穗出席粵港合作聯席會議第二十一次會議的特首林鄭月娥表示，繼廣西同意向香港機場三跑填海工程提供海砂後，廣東省在今次會議上亦同意供應海砂，在粵桂共同協助下，她有信心三跑工程能如期推進。

　　此外，廣東省亦承諾為在大灣區創業的香港青年提供與本地青年同等的支援，包括資金、租金、培訓補貼等。粵方亦會允許香港大學和科研機構申請當地的科研計劃，同時會放寬更多香港車輛使用港珠澳大橋。

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