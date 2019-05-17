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法案委員會亂局 建制非建制協商無果

2019-05-17 列印
　　就《逃犯條例》修訂案委員會出現的亂局，立會建制與非建制派議員昨晨進行協商，雙方各派出四名代表討論，惟僅約二十分鐘即告散會，結果為零。建制派代表之一的麥美娟表示，會議甫開始，對方即提出兩項先決條件：要求建制派加入游說政府撤回修訂案，以及承認涂謹申為法案委員會的合法主席。另一代表廖長江指出，建制派沒可能接受該兩項要求，指斥對方的行為只是一場政治騷。

　　出席協商的非建制派代表毛孟靜承認他們提出的兩項先決條件，均遭建制派「說不」，至於會上其他的討論，她認為都不太重要，但強調非建制派是有誠意解決問題。另立法會內會今天將舉行會議，廖長江表示，會議會討論石禮謙向內會尋求指示的事宜。由於多名建制派議員建議避過法案委員會，直接把修訂案交大會討論表決，故相信內會亦會討論此議題。

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