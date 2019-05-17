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刀賊連劫便利店為搶包煙

2019-05-17 列印
　　新蒲崗及九龍城兩間通宵便利店，昨日七個小時內分別遭獨行賊行劫。昨凌晨近二時，一名年約四十歲、穿着黑色外套及白色上衣戴口罩男子，持一把長約三十厘米利刀，闖入新蒲崗寧遠街一間通宵便利店指嚇六十一歲女職員聲稱打劫。事主大驚逃入貨倉暫避，賊人見事敗逃去，店舖沒有損失。

　　至早上八時許，一名與新蒲崗劫案年齡、外形及衣着相似男子，闖入沙浦道一間通宵便利店，並向兩名二十三及三十七歲男職員面部狂噴懷疑粉末，然後掠去一包香煙逃去。

　　警方調查後，懷疑兩案為同一賊人所為，案件交由重案組探員跟進，暫未有人被捕。

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