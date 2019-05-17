﻿公務員加薪調查出爐﻿ ﻿高層4.58%中低層5.08%﻿

影響全港十八萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查昨日出爐，扣除遞增薪點後，建議低層公務員加薪三點一三、中層公務員加薪五點零八、高層公務員加薪百分之四點五八。薪酬趨勢調查委員會下周四開會核實及確認，之後交予政府考慮最終加薪幅度。按慣例，低層公務員的加薪幅度最終會與中層看齊。



薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，委員會過去一年依據一百零八間公司、共十四萬六千名僱員的薪酬和花紅變動，得出今年私營機構高、中及低層僱員的薪酬加幅分別為百分之五點七九、六點二九及五點三二。而今年的遞增薪點亦上升，高、中及低層公務員分別為百分之一點二一、一點二一及二點一九。



李鑾輝指，委員會下周四會再開會核實及確認數據，其後交予政府考慮最終加薪幅度，他不評論今年遞增薪點是否過高，這並非委員會職權範圍，又說如果數字理想及準確，相信各持份者會接受結果。政府在計算公務員加薪指標時，會按機制先扣減遞增薪點，經扣減後，薪酬趨勢淨指標高、中、低層分別為百分之四點五八、五點零八及三點一三。



高級公務員評議會職方代表，華員會會長利葵燕表示，現階段不評價是否滿意，但遞增薪點一直受其他非薪酬因素影響，例如招聘很多新公務員，都會導致遞增薪點的數字推高，加薪淨指標便變得愈低，屬不合理，會與公務員事務局討論。



缺席會議的紀律部隊評議會職方主席黎偉生指，要不扣減遞增薪點的加薪幅度，才近乎評議會的預期，希望今年高中低級公務員可劃一加薪，他強調一直有與公務員事務局，就扣除遞增薪點安排進行討論，希望最終達至免扣除遞增薪點的計算方法。



