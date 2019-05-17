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熱帶斑海豚闖避風塘游弋

2019-05-17 列印
■疑迷路的海豚，在避風塘游來游去。
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　　香港仔避風塘有海豚出沒，前日有巿民發現一條疑海豚大魚在避風塘海面游弋，擔心牠在泊滿船隻水面暢游會受傷，拍下照片及通知有關方面派員到場了解。

　　海洋公園保育基金表示，前日接漁農自然護理署及海事處通知後，一起派員到有關避風塘視察，但抵達時未發現海豚蹤影。

　　但人員看過市民拍下的大魚相片，相信為一條亞熱帶斑海豚，不排除牠追獵食物誤闖港水域，人員會繼續留意牠的情況，呼籲市民與海豚保持距離，不要騷擾牠。

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