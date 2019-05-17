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荃灣屠房無故停運 豬農強烈不滿

2019-05-17 列印
■未受豬瘟影響的荃灣屠房無故停止運作，惹來本地豬農強烈不滿。
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　　日前本港發現首宗非洲豬瘟，上水屠場完成銷毀約六千五百豬隻，隨即進行消毒及清潔工作，預計下周一恢復新鮮豬肉供應。惟未受豬瘟影響的荃灣屠房亦無故停止運作，惹來本地豬農強烈不滿。政府周二向荃灣屠房發信，要求持牌人解釋停止運作的原因。

　　荃灣屠房持牌人回覆指，由於上水屠房有樣本驗到非洲豬瘟，內地供應本港兩間屠房的豬隻均源於同一內地檢疫關口，憂慮有機會感染屠房，因此荃灣屠房要停止運作，直至徹底清潔消毒後始恢復運作，但無提及確實日期。

　　食環署表示，已要求荃灣屠房持牌人盡快完成有關工作及恢復屠房運作，以配合業界所需及維持本地鮮肉供應，如對方無合理辯解下持續未能遵行有關指示，食環署會按機制發信警告及跟進。



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