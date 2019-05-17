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大鼠戊型肝炎 學者憂已散佈全港

2019-05-17 列印
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　　衞生防護中心早前公佈，發現三名長期病患老翁感染大鼠戊型肝炎，當中一人去世，患者分別居於屯門、南區及九龍城區，情況令人擔心。香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達在一個電台節目表示，三宗個案分佈在港九新界，憂本港不同地區市民都接觸到病毒，他說，年紀大及長期病患者有較大機會受感染，認為需要增加進行病毒測試，但相信目前人傳人機會不大。

　　九龍城區議員黎廣偉出席同一節目時說，區內大不少市民亂拋垃圾，早前食環署加裝閉路電視攝錄機進行監察，認為有阻嚇性。不過，他認為攝錄機數目太少，不足十部，成效不高，要求署方加強研究新型科技防治鼠患。而南區區議員陳家佩則擔心大鼠繁殖速度驚人，食環署只在區內放置老鼠藥的原始方法，不能有效防治繁殖。

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