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「螞蟻金服」入稟控假冒商標公司

2019-05-17 列印
　　經營「支付寶」及「餘額寶」等服務的「阿里巴巴」及「螞蟻金服」昨入稟高等法院，指「浙江螞蟻國際有限公司」侵犯其商標專用權，及以模仿商標或品牌假冒經營，故要求法院發出禁制令禁止該公司繼續假冒侵犯其「浙江螞蟻」或「螞蟻」等中英商標。

　　入稟狀指，被告「浙江螞蟻國際有限公司」假冒及侵犯「螞蟻金服」的商標專用權，阿里巴巴及旗下公司「螞蟻金服」遂入稟希望法庭下令禁止「浙江螞蟻國際有限公司」繼續使用有關「ZHEJIANG ANT」、「ANT」、「浙江螞蟻」或「螞蟻」等中英註冊商標，禁止被告假冒提供「螞蟻金服」的服務。原告亦希望法庭下令被告更改其公司名字，名字須避免含有「ZHEJIANG ANT」、「ANT」、「浙江螞蟻」或「螞蟻」等字眼，並取消被告以「浙江螞蟻國際有限公司」之名在公司註冊處、商業登記署及稅務局的任何註冊。

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