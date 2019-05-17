中小型幼園缺資源 家教會難持續運作

家校合作及家長教育專責小組上月底完成檢討，建議增加幼稚園家教會的成立津貼及經常津貼，鼓勵幼稚園進一步推動家校合作，引起幼教界廣泛討論。現時全港僅三分一幼稚園設有家長教師會，有校長坦言，礙於中小型幼稚園的資源限制，校方難撥額外人手負責家教會運作，加上雙職父母分身不暇，對家校合作的參與度不高，令家教會難以持續運作。



教育統籌委員會於一七年底成立的家校合作及家長教育專責小組，上月底完成檢討現時家校合作及家長教育的方式。報告提出十八項建議，包括增加「家校合作活動津貼」的津貼額及活動數目；增加幼稚園家教會的成立津貼和經常津貼的金額，鼓勵更多幼稚園成立家教會。



教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲坦言，近年愈來愈多幼稚園推行免費幼兒教育，教師工作量已不斷加重，難有時間處理家教會的運作。她以中小型幼稚園為例，大部份教師人手緊絀，加上校內缺乏場地供家長開會。



人手緊絀難應付額外工作



北角衛理堂幼稚園幼兒園校長阮鳳儀認同，成立及營運家教會涉及大量行政工作，教師亦需花時間讓家長更認識及了解學校運作，「始終不少家長加入家教會，主要為更掌握子女的學習，籌辦活動時未必懂得從家長群體的角度出發，故教師要花好多工夫，協助家教會招募委員、日後發展等。」



除了行政及硬件上的限制，家長對學校的歸屬感，亦會影響家教會的組成。林翠玲不諱言，幼稚園課程只為期三年，家長對家教會的投入度較少，「很多家長夜晚下班後都未必想開會，令家教會因參與人數不足而流會。校方眼見家長參與度不高，自然不會太投入去做。」



不過，有幼稚園校長認為，逐步改善家教會的運作、提升家長的觀感，可進一步促進家校合作。基督教宣道會茵怡幼稚園十多年前獲家庭與學校合作事宜委員會資助，成立家教會並推行至今，其校長劉淑娟指出，現時家教會的運作已變得純熟。



劉淑娟表示，家教會每年均會定期籌備活動，包括親子閱讀計劃、親子旅行及運動會等，亦會邀請家長義工參與，「例如幼稚園舉辦證件相拍攝活動，家教會便會聯絡家長義工協助小朋友整理衣服。」



幼教界也認為增加經常津貼金額，有助已成立家教會的幼稚園，並持續推行相關事務。林翠玲指出，現時不少幼稚園面臨家教會資源不足，津貼資助的持續性不高，「每項家教會活動，只有數千元津貼，又有申請上限。」



國際幼稚園文化不同



另外，家教會的正規組成，未必有助國際幼稚園、跨境幼稚園推行家校合作。上水培幼幼稚園校監蔡雯兒認為，家校合作的方式應更具彈性，而非局限於單一模式。她指出，國際幼稚園的外國家長，溝通方法、文化及組織活動模式，與一般幼稚園未必相似，「例如外國家長不喜歡參加講座，喜歡到場支持小朋友參與的活動，甚至摸着紅酒杯底與其他家長交流。」



至於較多跨境兒童就讀的幼稚園，蔡雯兒亦指，內地家長較本地家長更難抽空參與家教會會議，「無論在時間、金錢上，內地家長都較難配合。如果彈性大一點，幼稚園則可將家校合作活動，移師到內地舉行，更方便內地家長。」故她建議，不同學術背景的幼稚園，應選擇合適的方式，以發揮家校合作的功能，不一定要成立正規的家教會。



