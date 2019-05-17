﻿頻錄外資CEO爽快入市﻿ ﻿新界豪宅閃現小陽春﻿

新界近月出現豪宅小陽春，業界直言，洋房與普通單位的呎價差距日漸拉近，自住客於是轉往新界「尋寶」；另外，住宅租金上升，居港的外資公司行政總裁亦棄租轉買，以公司轉讓形式入市。最近有發展商推出「超豪宅」新盤，打破傳統新界豪宅中高價定位，擴闊目標客戶至內地客及中港商人。



近月樓市氣氛熾熱，新界豪宅同樣轉旺，不論一手或二手市場均迎接「小陽春」。業界認為，在呎價競爭上，新界洋房在高價樓當中優勢明顯，吸引客戶跨區入市。



被稱為「鬼城」的上水天巒上月錄得四宗二手成交，交投量亦屬近年最旺。美聯物業新界西北豪宅錦繡分行高級分區營業經理鄔銘洛指出，天巒初時八成買家為投資客，隨着他們相繼賣出物業，蝕讓個案買少見少，實用面積約一千五百方呎的細碼洋房交易，錄得百分之三至五的升幅。鄔銘洛又指，天巒五成屬於跨區搵盤的客戶，來自沙田及大埔，「九肚山洋房新入市起碼要八千萬，天巒只需四千萬元就有同類或更大嘅單位。」他認為買家對天巒的需求增加，源於洋房呎價跟普通住宅單位的差距日漸拉近。



鄔銘洛又指，天巒目前呎價約一萬五千至一萬六千元，元朗的指標住宅如Grand YOHO，一手呎價已逾兩萬元，YOHO Midtown二手呎價亦達一萬七千元，故有買家顧及呎價，轉入上水居住。



除了本地住客，居港外籍人士亦對新界豪宅感興趣。烙天置業聯席董事余加浪指出，近期其公司有兩宗交易的新住客，均為外資公司的行政總裁，當中有人原以七萬元租用一般住宅單位，考慮到開支問題，租約完結後決定棄租轉買，購置新界洋房。「為咗慳返三成稅金，呢類客多數要搵轉讓公司股權交易嘅物業；九龍區嘅公司物業一般都繼續收租，堅持唔賣，新界嘅天巒或者康樂園就有較多適合嘅放盤。」



業界預計 價位年內升一成



余加浪稱，近期試過單月內接獲六個行政人員級客戶查詢公司轉讓物業，以前每兩個月僅有一個查詢。他指出，該批客人還價不多，出手爽快，有個案從睇樓到成交僅花三天。



過去新界豪宅價格定於中高價水平，惟近年發展商在新界推出逾億元成交的「超豪宅」盤，令人憧憬樓價愈升愈有。雍盛資產評估及房地產顧問行政總裁黃雍盛稱，目前市場焦點均集中於沙田九肚山以及屯門小欖的「超豪宅」新盤，因為其配套均勝於其他新界豪宅，他不排除部份投資者不惜放售手上的新界豪宅，套現後增加入市「子彈」。



美聯物業住宅部行政總裁布少明（左圖）看好豪宅市道，但是他預計，新界二手豪宅今年只有一成升幅，落後於全港豪宅一成半至兩成的升幅。他解釋，九龍及香港豪宅屬傳統豪宅地段，無可替代，因此受一定的追捧，反觀新界豪宅卻缺乏忠實買家，加上新界近七八年豪宅供應大增，二手市場的競爭熱烈，再加上最近有多個發展商推出新盤，新界二手豪宅現階段難以叫高價。



