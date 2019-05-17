﻿意外遺屬「媽媽組」﻿ ﻿互相扶持﻿走出陰霾

香港年均逾二百宗致命職業意外，意味每年有二百個家庭因而破碎。陳玉珍兩年前不幸成為其中一員，與智障女兒頓失依靠，右眼幾近失明的她終日淚流滿面；女兒亦久未適應爸爸離世，整天哭尋父親。喪親復原路上，玉珍慶幸有工業傷亡權益會「媽媽組」同行，相似的遭遇把遺孀連結起來，她們互相支持，藉參加小組聚會及康樂活動，努力走出陰霾。



職業意外，每年使二百多個身故工人的家庭不再完整，為數不少的死者來自建造業，以男性居多，遺下妻子，甚至年幼子女。裝修工人陸志成兩年前於商場店舖清拆泥頭時，意外從三米高的工作平台墮斃，遺下妻子陳玉珍和女兒栢芝，玉珍聞噩耗，對未來徬徨時，幸得工權會「媽媽組」支援，為她解決家庭情緒、索償、經濟等問題。



「媽媽組」由近日離世的工業傷亡權益會總幹事陳錦康九十年代初發起，成立至今，已協助約二千個家庭。早年的職業意外死亡率更高，陳錦康慣常會即時趕赴意外現場了解，該會幹事則到醫院為家屬提供協助。玉珍猶記得丈夫意外當天，工權會同事比她還要早抵醫院，翌日一直陪同在側處理丈夫後事，該會又協助她聯絡律師、勞工處向僱主申索賠償，其後陸續安頓一切後，亦邀其參加「媽媽組」的活動，冀助她走出悲痛。由雙親變單親家庭，哀傷期的生活一點都不易過，玉珍所有事情都要獨力處理，每逢周五不再有丈夫幫忙，往香港仔的智障人士院舍接女兒回家留宿，「從院舍回家的路很長，以前兩個人可以輪流去，如今只得自己，有時難免感到很疲倦。」患有唐氏綜合症、智商僅得六至九歲的栢芝來說，所謂的父親離世，可能只是爸爸被救護車送往醫院後不再回家，她沒有因此出現行為問題，但長達一年時間都為着「消失」的父親而大哭。



定時聚會 幫助生活細節



玉珍難忘栢芝喪父的首個新年，母女在院舍的春茗活動中大哭，「從前我跟先生都會出席，別的家庭也是父母雙雙參與，女兒應是看到別人有爸爸，自己卻沒有就很難過，眼見她這樣我也忍不住落淚。」父女的牽絆甚強，栢芝於舊照的一角看到爸爸的手臂也會哭。



栢芝的哀傷情緒久久未止，不時哭尋父親，努力重投日常的玉珍有兩三次終究不能強撐，走入廚房偷哭。因此，玉珍曾向工權會同事求助，請對方代為寫信幫忙申請公屋調遷，盼帶女兒離開傷心地。



轉換環境，轉換心情，或者重投社交生活，皆是遺屬走出傷痛的良方之一，故玉珍很積極帶栢芝參與「媽媽組」的康樂活動，試過跟其他家庭一起吃盆菜、自助餐，亦試過外出參觀、大旅行。



遺孀除向「媽媽組」尋求情緒輔導服務，有很多生活細節也需求助。工權會署理總幹事蕭倩文坦言，不少遺屬是新移民，昔日依賴丈夫主理家事，失去一家之主頓失方向。



「我們不希望孩子失去爸爸，等同甚麼也沒了。」蕭倩文說，工權會為遺屬舉辦親子活動，如今「媽媽組」約有五十位活躍組員，康樂活動可助放鬆心情，且成為參加者互相認識的平台，住得近的媽媽亦會自行相約見面，有助更快重過新生活。



玉珍在「媽媽組」和親人的支持下，漸漸走出丈夫離世的陰霾，「我跟丈夫許下承諾，再辛苦都會照顧好女兒。」



