﻿舊廈設立數據基地﻿ ﻿電騙集團再度活躍﻿

澳門警方年前強力打擊電騙大幅減少，據最新一期《東周刊》報道，電騙案去年底起又死灰復燃。司警連月調查，上周偵破一個電騙集團設於北區的數據傳輸基地，檢獲一批電腦、終端機及路由器，拘捕一名台灣男子。



澳門年前電騙案肆虐，騙徒分別冒充國家機關人員、治安警出入境事務廳職員，以至快遞公司員工等向市民行騙，案件年逾百宗。後來當局加強打擊及作出有效宣傳，讓市民普遍認識騙徒手法，中招個案隨之大減。新一期《東周刊》報道，但自去年底起，電騙案再度死灰復燃。



內地女生被騙360萬



去年十二月中，一名從深圳到澳門讀大學的十八歲女學生，接獲自稱快遞公司職員的來電，指其一個郵寄包裹被揭發有多本非法證件；其後電話被轉至「北京公安局」，一名姓張「女警官」指她的內地銀行帳戶涉嫌洗黑錢，之後電話再被轉到其上級「男科長」。



「男科長」詢問女學生家庭背景後，警告她不得將事件向外透露，否則會被控予「洩密罪」。兩日後「男科長」再致電事主，要求她到珠海銀行開戶口，並教唆她向父親訛稱學校需要資金證明，成功騙得她叫父親轉帳三百六十萬元到該戶口。女學生後來發覺不妥，惟戶口款項已被轉走，遂分別在內地及澳門報案。



司警接報後將案列為「巨額詐騙」調查，並透過中聯辦警聯部協調，獲得公安部刑偵局、廣東省公安廳及珠海市公安局支援。除該宗巨額騙案，澳門及內地警方在過去大半年內，共接獲數十宗涉及電騙的報案，兩地警方遂交換情報，以便深入調查，早前終於鎖定涉案電騙集團發出電話訊號的基地，原來隱藏在澳門北區一幢鄰近關閘的舊廈內。



上周一凌晨，司警採取突擊行動，先在祐漢新邨附近拘捕一名二十九歲姓陳台灣男子，在其身上搜出四百六十多張內地不同省市的電話卡，隨即將他押解到電騙集團租用的舊廈單位，搜獲多部電腦、終端機及路由器等數據傳輸設備。司警發言人稱，電騙集團利用該基地的設備，每日可以發出約一萬個詐騙電話。被捕台灣男子為集團骨幹成員，不定時返回基地維修電訊設施，他供稱除了每月固定收取四萬元台幣報酬，另可分取兩成詐騙所得金錢。



調查顯示，涉案電騙基地運作了七個月，涉及七十六宗內地及澳門電騙案，當中六十八名受害者為內地人，澳門亦有八人中招，合共被捲款超過二千五百萬元。司警已掌握在逃人士資料，不排除再有人落網。



參與調查的一名警官說：「北區毗鄰珠海拱北，能夠穩定接收內地電話訊號，加上部分舊樓向來藏污納垢，相信電騙集團覷準這點，選擇在該區建基地。」



