﻿由走鬼小販創零食王國﻿﻿林子峰憑堅強信念創業﻿

據最新一期《東周刊》報道，連鎖食品店「優品360」近年崛起，街知巷聞。優品360的老闆林子峰，卻不是很多人認識。網上能找到的多是投資物業的訊息，大家想當然以為他是帶大量資金來港的大炒家、神秘土豪。真相，並非如此！



這個八十年代來自福建的小子，來港時和父母住百呎不到的劏房，為賺外快工餘去做走鬼小販，一日工作十多小時，可辛辛苦苦攢下的積儲又一鋪清袋……許多無法掌控的意外沒令他挫敗，反而愈戰愈勇。勤力不服輸的小子憑「定要做生意」的堅強信念創造出奇蹟，如今已是多個著名品牌的老闆，身家數十億元計。



這些年來，林子峰憑藉多元化的市場觸覺，從賣鞋到批發，接住出口貿易，再而開設鞋店Union、家品店Uhome、食品店優品360，緊貼營商的時代步伐，為業務創出天地。望着時值壯年的林子峰，很難想像他曾是一無所有的劏房租客。



八十年代末，十七歲的林子峰隨母親來港和父親團聚，家境不好，順理成章打工補幫家計，在一家印刷廠當學徒。「初來埗到廣東話不會講，要融入社會需要一定的過程。」那時一家三口花八百元租住柴灣一個劏房，「現在翻查，那單位二百七十九呎，住三家人，扣除廁所和煮食地方，平均一間房只有六十多呎。」



適應過後，林子峰發現他和別人之間的差距不是學習成績，而是貧窮與富貴之間的距離，決心改變這局面，「福建人特別喜歡做生意，可能受身邊人影響，自己都好想做生意，但做本行開印刷廠？成本好高，一部機要一千幾百萬，我一個月打工才千幾元，儲到何年何月才可以買到部機呢？」



創業看似沒有希望，林子峰並不絕望。他過年過節都會回鄉，家鄉陳埭鎮是出名的鞋之都，家家戶戶都造鞋，「那時香港好興日本的閃燈鞋，三百元一對，鄉下有做，成本十多元，心想不如入些貨來試下啦。」於是他日頭返工，晚上收工或假日擺街檔做走鬼小販。在鴨寮街、北角恒生銀行樓梯位、柴灣新翠邨天橋都有他的足跡。「好生意時一日賣幾十對，我一對賣六十九元，成本是十九元，那時港元又大過人民幣，都幾好搵。」



靠賣鞋賺第一桶金



轉數快的林子峰心想只靠走鬼賣鞋，不是良策，於是一個人背着大袋鞋遊走各鞋店，找人寄賣。「我先放低鞋不收錢，賣到再計數，結果又賣得幾好。」當時香港賣的波鞋不少都是日本、韓國品牌，售價偏貴，而內地鞋來港較少，成本較低，具有很大的有競爭力。覷準這時機，將福建鞋引來香港，林子峰應是第一人。



打工五年，加上賣鞋有成績，林子峰儲到五六十萬，時遇銅鑼灣啟超道鞋店老闆要北上開廠，他便心雄頂下店舖，自己當老闆。「九十年代許留山好興，我見銅鑼灣地鐵口有間，超好生意，心想賣果汁分分鐘好過賣鞋，就再重新裝修，改名『天鮮配』賣果汁。」這次如意算盤竟然出錯，裝修本錢賺不回，就連租金和人工都得賠上。「捱了三個月，見賣果汁唔掂又轉賣班戟，維持唔到，做埋消夜賣埋早餐，再賣埋糖水，都搞唔掂。那時儲落的幾十萬積儲已輸到差唔多，得番一萬幾千。」



他聽朋友勸告，痛定思痛，將餘下的一萬幾千元買了玻璃層架，重新做回老本行賣鞋，結果做出成績，「那時舖租六七萬，我賣鞋都做成七八十萬生意。」重拾信心的林子峰請人行街推銷，發展批發生意。



成功賺取人生第一桶金的林子峰並非順風順水，○三、○四年，隨着新市鎮的崛起，許多商場不讓個體戶入場，他們的生意亦大受影響。窮則變，變則通，林子峰決定做自己的品牌零售業務，開設Union連鎖鞋店，目前共有二十多家。



鞋業前景一般，自言非常喜歡做實體生意的林子峰又在朋友的提議下，一三年創立了食品店優品360。林子峰說：「我諗零食無論如何都好過做鞋，轉流快。優品360主要出售日韓東南亞及歐美等地零食、酒及日用品等，初期以遊客生意為主，後來改變策略，兼顧本地客，實行雙線發展。」







