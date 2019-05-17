﻿全港潛藏石棉炸彈﻿ ﻿陳錦康遺願斬絕禍根﻿

據新一期《東周刊》報道，致癌石棉是昔日常用建築物料，雖然本港已禁用多年，但至今仍有不少住宅及公眾場所留有含石棉物料的建築，而且因為日久失修，導致石棉粉塵剝落在空氣中散播，猶如都市炸彈。



沙田威爾斯親王醫院早前便爆出正進行翻新工程的特別大樓內，原有結構含有石棉物料。醫學界指石棉無色無味，長期吸入的人，罹患肺癌的機會比正常高出十倍，死亡率亦較高。



過去三十年鍥而不捨揭露石棉禍害的工業傷亡權益會總幹事陳錦康（見圖），日前突然急病離世。他之前正協助《東周刊》追查市區石棉遺禍問題，其副手表示陳錦康的遺願之一，正是將潛藏全港的石棉炸彈悉數清除，斬絕禍根。



新一期《東周刊》報道，「陳錦康生前十分關注石棉禍害，他在醫院時唯一提起的工作，都是跟石棉有關。」與陳錦康合作多年的工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文哽咽着說。上月十一日，《東周刊》跟陳錦康做關於石棉的專訪；沒料一星期後他突然中風，五月五日離世，終年六十歲。



蕭倩文說：「陳錦康知道石棉對人體有害，搜集其他國家處理石棉的做法，向政府反映，又向公眾交代，積極爭取立例禁止輸入及使用一切含石棉物料。」



石棉價錢低廉，具耐熱及耐化學浸蝕特質，本港七、八十年代曾廣泛應用於熱水喉、火爐、煙囪、屋頂及牆壁等。八○年，瑞典、挪威等北歐國家，因為石棉被證實致癌，率先禁止製造和使用，之後陸續有其他地方跟隨，世界衞生組織更將石棉列為一級致癌物。本港在九六年實施《空氣污染管制條例》，禁輸入及銷售兩類較高風險的鐵石棉及青石棉；一四年再修例，全面禁用所有含石棉產品。



威院翻新被揭用含石棉物料



今年二月，威爾斯親王醫院正進行翻新工程的特別大樓，工人清拆原產前病房及候產室樓層時，揭發抽氣管道含有石棉物料。該樓層已被清空，亦有圍板圍封，並貼「內有石棉，請勿打開」等警告字句，惟樓上樓下仍有病人入住。及後更發現其他樓層的電掣房、地庫機房及焚化爐室，同樣懷疑有石棉建築物料。



事件曝光後，陳錦康要求當局盡快檢測石棉含量，又向涉事工程公司了解清拆程序。一名專家建議威院在裝修期間使用強勁吸塵機，吸走石棉纖維，但陳錦康認為有誤導公眾輕視石棉危害性之嫌，表現十分勞氣，更在專頁上要求該專家收回言論。他指石棉在拆卸過程中若受破損，會釋出石棉纖維，有損吸入者健康。按環保署《空氣污染管制條例》，清拆石棉必須根據既定程序，先要聘請合資格石棉顧問寫報告，清拆範圍以專用膠紙封好，工人亦要穿保護衣物進行工作，拆卸的石棉廢料更要棄置在指定堆填區的石棉坑內。



蕭倩文說：「全港潛藏不少石棉炸彈，部份含石棉物料長年累月曝露於室外，風吹雨打日久失修，粉塵會剝落在空氣中散播，危及市民健康。」她教路從外觀也可初步分辨建築物料是否含石棉，「舊區如觀塘、深水埗的建築，及部份寮屋的簷篷及屋頂，都用石棉瓦片造。深水埗福榮街及福華街，一條街已有二、三十個單位用石棉瓦簷篷，部份更充滿裂痕或穿窿，很有可能已釋放石棉粉塵。」



啟田道藍田（西區）社區中心其通花設計的外牆，一三年被環保署證實含有石棉，該署在其中一幅磚牆上貼有警告標籤，但至今仍未拆。



房屋署今年三月公佈的「公共屋邨內有關含石棉物料」記錄，指目前共有十七個屋邨的露台、樓梯、大堂、煙囪或天台氣喉，是以石棉物料所造，其中兩屋邨的露台通花磚已被密封，其他原封不動。何文田亦有四十年歷史的屋苑，每幢大廈的通花磚圍欄懷疑含有石棉成份。



