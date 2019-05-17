﻿「戰地教室」活現眼前﻿ ﻿體驗兒童炮火中學習﻿

無情的戰火，摧毀無數家園及兒童對未來的盼望。適逢成立一百周年，救助兒童會在世界各地推動「停戰．童希望」運動，提高公眾意識，以保護受各種戰爭及衝突影響的兒童。香港首站活動已於上周末舉行，香港救助兒童會企業傳訊總監董紫筠指，比起只呈現兒童在戰爭中的無助，該會特意舉辦多元體驗活動，讓參加者親身體驗在戰地的兒童如何生活。







成立一百年的救助兒童會，一直協助受戰爭影響的兒童脫離困境，惟世界各地戰爭及衝突不斷，仍有不少兒童在高危環境下生活。根據該會的最新研究，一七年全球有逾四億兒童，即約全球五分一的兒童人口，被捲入戰爭及衝突之中。



用繪本說戰地故事



香港救助兒童會上周末一連兩日於中環元創坊，舉辦「停戰．童希望」多元體驗活動。負責策展的董紫筠表示，香港小朋友屬幸運的一群，可於設備完整的課室中上課，為了讓參加者親身體驗在戰爭中上課，於是將港人難以想像的「戰爭教室」搬到眼前，「我們將戰爭教室的場景設計成體驗式模擬教室，希望大家有更深刻、真實的體驗。除了有模擬衝突的爆炸聲效，更有氣味及震動效果。」



為拉近港人與戰爭的距離，該會亦邀請了港產戰地女攝影記者童纓瑩，上月到約旦紮亞特里難民營探訪拍攝，並將其鏡頭下的戰爭世界，變成戰地攝影展。童纓瑩自十年前開始走訪中東的戰區，記錄平民百姓的生活，「整理相片時，才發現自己拍下不少兒童相片。」她鏡頭下的大部份兒童，父母親人都不在其身邊，「很多小朋友因戰爭而失去童年，年紀小小便要學習生存，四出賺錢買食物。但他們與一般小朋友一樣愛玩耍。」



雖已走訪多個戰區，但童纓瑩上月是首次踏足約旦全球第二大的難民營，探訪由救助兒童會興建的兒童保護中心。她指出，當地的兒童保護中心除可讓兒童復學，更能學到人際溝通、互助精神等，其中由阿仙奴基金會為兒童提供的足球訓練項目，令她印象最深刻，不禁按下相機快門記錄眼前畫面，「足球運動可讓兒童感受正常生活，為他們尋找新的希望。」



董紫筠坦言，「戰爭教室」及相展可讓更多人了解，受各種戰爭及衝突影響的兒童如何生活，但對年紀較小的香港小朋友來說，卻可能難以明白，故與推廣閱讀組織「Rolling Books」合作，加插繪本讀書會的環節，邀請多位「故事媽媽」帶小朋友進入戰地的繪本世界。



故事媽媽「CanCanMa」伍少寶在活動中，穿上中東服飾向一眾小朋友，講述諾貝爾和平獎得主馬拉拉的故事。她指出，穿上切合主題的服裝、準備外語繪本等實物，可拉近小朋友與故事的距離，亦使他們更易領略繪本所帶出的訊息，「年紀較小的小朋友，未必能承受太沉重的戰爭畫面，通過繪本故事，卻可使他們更易理解何謂戰爭、衝突及不公。」為讓更多市民認識戰爭對兒童的禍害，「停戰．童希望」將化成巡迴展覽活動，下站將於下周一至周日在銅鑼灣時代廣場舉行。







