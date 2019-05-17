﻿與遺產管理人決裂﻿ ﻿龔仁心記招後遭停職﻿

據新一期《東周刊》報道，華懋慈善基金主席兼華懋集團管治委員會成員龔仁心上周稱「冒被殺頭嘅風險」，聯同妻子劉元春、胞妹龔因心和龔中心見傳媒，大數臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所不是。結果一日後，四人果真「人頭落地」，遭華懋集團管治委員會停職至另行通知。



龔仁心與臨時遺產管理人的轇轕，源於他一直想盡快實現胞姊龔如心遺願，創立「中國諾貝爾獎」，卻未能獲同為華懋管治委員會成員的羅兵咸永道批出資金推動大計。直至一六年，有指龔仁心過往曾以慈善基金名義參與內地投資項目，卻惹上民事官非，因而第一次被集團管治委員會要求休假長達一年；今次他被指洩漏集團機密資料再遭停職，導致跟羅兵咸永道正式決裂。



已故華懋集團主席龔如心逾千億元遺產爭奪戰擾攘多年，最後由終審法院在一五年裁定，華懋慈善基金只是遺產的「信託人」而非「受益人」，要求律政司協助籌備成立監管機構，確保慈善基金能按龔如心遺願運作。



在監管機構成立前，則由臨時遺產管理人進駐華懋集團，負責監管相關遺產，並成立管治委員會，使集團能繼續有效地營運。羅兵咸永道會計師事務所由一二年開始，獲法庭委任為臨時遺產管理人，截至去年八月，華懋集團的資產淨值，約為一千三百七十億元。



「佢哋收一年六千萬（行政費），每年限制基金慈善（款項）就封頂一千五百萬，大家對比一下，你啖氣吞唔吞得落？」龔仁心上周三公開表示，不滿臨時遺產管理人羅兵咸永道帳目管理不善。



龔仁心指對方一六年以「莫須有」要求他休假一年，期間跟時任集團行政總裁楊光解約，「只是知會，不是與我們討論。」質疑有人「私下交易」，並已向律政司作出投訴，以及正式提出要求更換臨時遺產管理人。律政司回覆，已收到華懋慈善基金要求撤換羅兵咸永道的信件，正作考慮。



龔仁心所說的被休假一事，據悉發生在一六年初，華懋慈善基金及龔仁心被指在○九年涉嫌參與內地一項虛假投資項目，因而惹上民事官司，臨時遺產管理人透過管治委員會，要求龔仁心休假，第一次變相將他停職。



事隔三年多，本月初有人對外爆料，指以羅兵咸永道主導的華懋集團管治委員會，在一六年私自向前行政總裁楊光支付一千七百七十九萬元的「不正常離職補償」，質疑涉及內幕交易和違法酬庸。



羅兵咸永道及後反駁，強調他們盡力保障龔如心的遺產，工作受到律政司及法庭監督，而行政費用亦經過華懋集團及律政司的批准才支付。



華懋管委會凍結四人職務



華懋集團亦就洩密一事發聲明，指近日有傳媒疑獲得多份文件，文件中有人對公司作出失實指控，當中亦有疑似敏感個人資料的文件被外洩，可能牽涉部份管治委員會委員及管理層職員。



集團管治委員會認為事態嚴重，已成立專責小組進行調查，為確保調查工作順利進行，管治委員會已凍結龔仁心、龔中心和龔因心的管理層職務，同時亦終止龔仁心和妻子劉元春在管治委員會的委員職務，直至另行通知。



就龔仁心等人被停職，以及集團調查機密資料被外洩一事，《東周刊》多次向華懋集團行政總裁蔡宏興查詢，但至截稿前仍未獲回覆。



