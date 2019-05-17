﻿六財團聯手奪臨海住宅地﻿ ﻿東九啟德再誕百億地王﻿

市區靚地買少見少，造就啟德新區再誕生百億地王。據最新一期《東周刊》報道，會德豐、恒地及新世界等六大財團，上周以一百二十五億九千萬元奪得一幅臨海住宅地皮，每方呎樓面地價直逼兩萬元，不但短短半年間搶貴三成半，更打破今年初新地的紀錄，創下啟德跑道區以至整個九龍東地價新高。



啟德面積超過三百二十公頃，涵蓋住宅、商場、酒店、寫字樓和旅遊休閒設施。商住用地只約佔一成四，餘下大部份屬社區及民生康樂設施，包括政府近數十年最大手筆的體育基建投資啟德體育園。



啟德不少民生項目其實仍未上馬，早着先鞭的財團已因地皮愈搶愈貴，率先成為大贏家。如負責興建及管理體育園的新世界，除合組財團投得三幅靚住宅地皮外，據知打算搞好體育園「省靚招牌」，然後在內地複製食大茶飯。早年以超低價入場的嘉華和利福，以及用「筍價」鯨吞中資海航四幅啟德地的恒地和會德豐，通通也是贏家之一。



經過逾半年調整，樓市又再癲狂起來。投行瑞銀甚至預言港樓因利息低供應少；加上受惠大灣區發展，要升足十年！



政經觸覺極為敏銳的大財團，亦齊齊由消極投地變為高價搶地。由於政府將未來十年公私營房屋比例調高至七三比，市區靚地買少見少。與觀塘及九龍灣商貿區定位做第二個商業核心區的啟德，成兵家必爭之地。



早前政府將九幅私樓地皮轉作興建資助房屋，其中六幅位於啟德附近觀塘安達臣道石礦場，更猶如大削未來供應，間接刺激啟德地皮價值水漲船高。



率先插旗者成大贏家



位置最靚的舊啟德跑道區，短短半年已搶貴三成半。去年十一月，由會德豐、新世界、恒地和帝國合組的財團，率先以每呎約一萬四千五百元投得首幅跑道住宅地。當時市場估計落成後每呎索價最少近三萬元。



事隔半年，上星期四大地產商聯同中海外和華懋，再以每呎近兩萬元奪得另一幅跑道區臨海住宅地，成為啟德區新百億地王。市場估計落成後每呎平均索價最少三萬多四萬元。「對面海長實維港頌都賣緊四、五萬蚊一呎。呢幅萬九加埋開發成本，最少都賣到差唔多價。」泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說。



雖然啟德區內不少民生項目仍未上馬，港鐵沙中線亦未知何時通車，隨着啟德地皮愈搶愈貴，一早在區內插旗的發展商已率先變成大贏家。



當中新世界除合資擁有舊跑道三幅臨海靚地外，去年十二月聯同旗下新創建獲政府批出重頭項目啟德體育園的營運合約，並於上月底舉行動土典禮。負責擔大旗的新世界副主席兼董事總經理鄭志剛可說信心爆棚，明言體育園會成為香港和大灣區的新地標。



除新世界外，去年用筍價吞下中資海航四幅啟德地的恒地和會德豐，亦是大贏家。以地皮數目計，恒地共參與五個項目，是僅次於會德豐的啟德大地主。



