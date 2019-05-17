﻿最低工資漲成本大增﻿ ﻿物業管理保安電子化﻿

最低工資本月增至三十七元五角，私人屋苑管理費水漲船高，迫使管理公司及大廈法團出盡招數，開源節流。部份物管公司引入保安電子化，建議用閉路電視系統替代保安員工作，運作成本便宜一半，並縮減夜更保安員人手，有單幢式大廈採用後，更索性不請夜更保安；有大型屋苑改用感光節能燈後，一年節省過百萬元電費，成功紓緩今年管理費加幅。



法定最低工資本月起由三十四元五角，加至三十七元五角，增幅達百份之八點七，是歷年最大升幅，私人屋苑的管理費因聘請不少基層員工，成本亦告上升。為迎接最低工資正式實施，大部份屋苑於年初已上調管理費，並開始想盡辦法節流，其中增添科技元素，減省人手，近年成為物管業界常用方法，香港物業管理公司協會會長陳志球說：「例如不再聘用保安看守出入口，轉用拍卡機及密碼系統；保安巡樓時改用電子手帳，直接將資料上傳至系統，減少文書處理工作。」



香港業主會會長佘慶雲直言，單幢式樓宇的伙數少，管理費收入有限，保安員等物管人員加薪，變相將工資成本轉駕至小業主身上，「最低工資提高，管理費一定會加。」但他指出，即使加了管理費，很多法團依然入不敷支，惟有盡量減低成本，「以前聘請保安員負責『一更十二小時』的工作，現時為減開支，大廈只需他們工作『半更』，即負責六小時的有限度工作。」



改用LED燈省電費



為進一步降低人工成本，佘慶雲留意到，部份物管公司引入保安電子化，建議用閉路電視系統替代保安員工作，「請一名保安每月要萬多元，但用閉路電視系統監測樓宇情況，每月只需數千元，運作成本至少便宜一半。」他估計，全港目前只有不足百分之一的樓宇，採用「無保安」的物管方式，但預期情況將會愈趨普及。佳潤物業管理負責人李偉宗亦知悉，有屋苑將保安員工時由十二小時減至十小時，甚至不聘請夜更保安，倚賴閉路電視監管。香港測量師學會物業設施管理組前主席楊文佳卻認為，閉路電視系統、電子閘口等並不能完全取替物管人員，最多只能減省部份崗位人手。



科技可節省人手，也可收節能效果，其中減省電費開支成效最明顯。淘大花園業主委員會聯會主席葉興國表示，屋苑去年將公共空間及大廈後樓梯的燈泡，轉為智能感應LED燈，如長期無人經過，系統會調暗LED燈亮度，節省電費開支。整個系統投資額達一百八十萬元，但去年已節省一百二十萬元電費，換言之，系統回本期只需一年半，及後每戶變相節省每月二十元的管理費開支，「所以我們今年只加百份之六管理費，加幅比大部份屋苑都要少。」



有物業管理業界近年也積極尋求開源方式，包括利用屋苑的公共空間收租。黃健平表示，屋苑除了可引入傳統的「汽水機」，更可添置出售日用品、成藥等的自動售賣機，甚至是速遞收集箱，「一部機每月可收幾百元租，擺十部八部，便民又有錢收。」



